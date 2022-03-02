Оккупанты срочно мобилизируют резервы: в ВСУ рассказали о потерях россиян

ВСУ нанесли серьезный ущерб оккупантам.

Оккупационные войска, которые вторглись в Украину 24 февраля, за несколько дней потеряли такое количество живой силы, что россии приходится проводить срочную мобилизацию резервов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Вооруженные Силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения", — написал он.

Кроме того, главком добавил, что во время боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 армии Восточного военного округа (город Улан-Удэ, неподалеку от границы Монголии). Также в Сиверском операционном районе был ликвидирован или получил ранение командир 11 десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) ВДВ рф.

В связи с этим он предложил врагу два варианта дальнейших действий: сдаться или быть уничтоженным.

Напомним, за главными новостями о вторжении россии в Украину можно следить можно в текстовой трансляции "Телеграфа": Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор.