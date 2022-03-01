Убитые "освободители": свежая сводка потерь россиян в Украине
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Помимо кадровых потерь, разрушено много техники противника
Шестой день войны России против мирного населения Украины ознаменовался новыми ракетными ударами по гражданской инфраструктуре городов. Среди погибших — семьи с детьми, однако армия противника также понесла значительный урон — минимум 5710 раненых и мертвых.
Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook, 200 россиян, напавших на нашу мирную страну взяты в плен. Помимо кадровых потерь, разрушено много техники противника. В частности:
- уничтожены и повреждены самолеты — 29
- вертолеты – 29
- танки ‒ 198
- ББМ – 846
- артиллерийские системы – 77
- средства ПВО – 7
- РСЗО — 24
- цистерны с ГСМ – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3
- катера – 2 единицы
- автомобильная техника – 305.
Однозначно можно сказать, что потери армии РФ куда больше. Подсчет усложнен тем, что боевые действия продолжаются очень интенсивно.
Напомним, что сейчас наибольшей атаки подвергается Харьков — жилые районы и центр, где нет военной инфраструктуры. Армия РФ запустила ракету по площади Свободы. В ОГА считают, что российские войска 1 марта пойдут в наступление, потому что в бешенстве из-за того, что город им не покоряется.
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