Укр

Убитые "освободители": свежая сводка потерь россиян в Украине

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Убитые "освободители": свежая сводка потерь россиян в Украине Новость обновлена 01 марта 2022, 10:01

Помимо кадровых потерь, разрушено много техники противника

Шестой день войны России против мирного населения Украины ознаменовался новыми ракетными ударами по гражданской инфраструктуре городов. Среди погибших — семьи с детьми, однако армия противника также понесла значительный урон — минимум 5710 раненых и мертвых.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook, 200 россиян, напавших на нашу мирную страну взяты в плен. Помимо кадровых потерь, разрушено много техники противника. В частности:

  • уничтожены и повреждены самолеты — 29
  • вертолеты – 29
  • танки ‒ 198
  • ББМ – 846
  • артиллерийские системы – 77
  • средства ПВО – 7
  • РСЗО — 24
  • цистерны с ГСМ – 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3
  • катера – 2 единицы
  • автомобильная техника – 305.

Однозначно можно сказать, что потери армии РФ куда больше. Подсчет усложнен тем, что боевые действия продолжаются очень интенсивно.

Напомним, что сейчас наибольшей атаки подвергается Харьков — жилые районы и центр, где нет военной инфраструктуры. Армия РФ запустила ракету по площади Свободы. В ОГА считают, что российские войска 1 марта пойдут в наступление, потому что в бешенстве из-за того, что город им не покоряется.

Теги:
#Россия #агрессия РФ #Сводка #Анна Маляр
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