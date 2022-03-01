Убитые "освободители": свежая сводка потерь россиян в Украине

Помимо кадровых потерь, разрушено много техники противника

Шестой день войны России против мирного населения Украины ознаменовался новыми ракетными ударами по гражданской инфраструктуре городов. Среди погибших — семьи с детьми, однако армия противника также понесла значительный урон — минимум 5710 раненых и мертвых.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook, 200 россиян, напавших на нашу мирную страну взяты в плен. Помимо кадровых потерь, разрушено много техники противника. В частности:

уничтожены и повреждены самолеты — 29

вертолеты – 29

танки ‒ 198

ББМ – 846

артиллерийские системы – 77

средства ПВО – 7

РСЗО — 24

цистерны с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3

катера – 2 единицы

автомобильная техника – 305.

Однозначно можно сказать, что потери армии РФ куда больше. Подсчет усложнен тем, что боевые действия продолжаются очень интенсивно.

Напомним, что сейчас наибольшей атаки подвергается Харьков — жилые районы и центр, где нет военной инфраструктуры. Армия РФ запустила ракету по площади Свободы. В ОГА считают, что российские войска 1 марта пойдут в наступление, потому что в бешенстве из-за того, что город им не покоряется.