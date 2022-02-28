"Семья сгорела заживо": шокирующие потери Харькова после обстрелов России

Больше всего пострадал Шевченковский район — жилые дома на Павловом поле, Алексеевке и Ботаническом саду

Харьков 28 февраля стал одним из центров российской агрессии: обстрелам подверглись жилые дома и ни в чем неповинные люди.

Власти города говорят, что таких разрушений первая столица Украины еще не знала.

Оккупанты повредили 87 жилых домов в спальных районах Харькова:

▪️ В Индустриальном районе: ул. Библика, ул. Большая Кольцевая, ул. Сергея Грицевца, ул. Мира.

▪️ В Киевском районе: ул. Саперная, ул. Натальи Ужвий, ул. Дружбы Народов, ул. Труфанова, ул. Шевченко, пр. Академика Курчатова.

▪️ В Московском: ул. Познанская, ул. Валентиновская, ул. Бучмы, ул. Героев Труда, ул. Светлая, ул. Академика Павлова, ул. Леся Сердюка, пр. Тракторостроителей.

▪️ В Немышлянском районе: ул. Амосова.

▪️ В Холодногорском районе: ул. Золочевская, ул. Большая Панасовская, ул. Самодеятельная.

▪ В Шевченковском районе: ул. Новоалександровская, ул. Балакиерва, ул. Деревянко, ул. Клочковская, ул. Новгородская, ул. Отакара Яроша, ул. Сумгаитская, ул. Старицкого, ул. 23 августа, пр. Людвига Свободы, пр. Науки, пер. 23 августа.

Количество погибших сейчас уточняют, однако уже сейчас понятно, что погибло и пострадало много невинных людей.

По словам мэра города Игоря Терехова, в Харькове 28 февраля 37 раненых, трое из которых — дети.

"4 человека вышли из бомбоубежища набрать воды и погибли. Семья, двое взрослых и трое детей, заживо сгорели в машине. Это действительно ужас", — сказал мэр, не скрывая, что городу очень тяжело, но Харьков будет держаться.

На момент выхода новости обстрел города армией РФ продолжается.

Напомним, войска Путина нанесли удары по Харькову, обстреливая спальные кварталы. Как рассказали "Телеграфу" в ХОГА, сильные обстрелы в Харькове были целенаправленными. Среди мирных жителей есть жертвы, многие люди получили травмы. Враг попал в дома и объекты инфраструктуры. По прогнозам ведомства, нельзя отрицать дальнейшего наступления России на Харьков.