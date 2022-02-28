"Сім’я згоріла живцем": шокуючі втрати Харкова після обстрілів Росії

Найбільше постраждав Шевченківський район — житлові будинки на Павловому полі, Олексіївці та Ботанічному саду

Харків 28 лютого став одним із центрів російської агресії: обстрілу зазнали житлові будинки і ні в чому неповинні люди.

Влада міста каже, що таких руйнувань перша столиця України ще не знала.

Окупанти пошкодили 87 житлових будинків у спальних районах Харкова:

▪️ В Індустріальному районі: вул. Бібліка, вул. Велика Кільцева, вул. Сергія Грицевця, вул. Миру.

▪️ У Київському районі: вул. Саперна, вул. Наталії Ужвій, вул. Дружби Народів, вул. Труфанова, вул. Шевченка, пр. Академіка Курчатова.

▪️ У Московському: вул. Познанська, вул. Валентинівська, вул. Бучми, вул. Героїв Праці, вул. Світла, вул. Академіка Павлова, вул. Леся Сердюка, пр. Тракторобудівників.

▪️ У Немишлянському районі: вул. Амосова.

▪️ У Холодногірському районі : вул. Золочівська, вул. Велика Панасівська, вул. Самодіяльна.

▪ У Шевченківському районі: вул. Новоолександрівська, вул. Балакієрва, вул. Дерев’янка, вул. Клочківська, вул. Новгородська, вул. Отакара Яроша, вул. Сумгаїтська, вул. Старицького, вул. 23 серпня, пр. Людвіга Свободи, пр. Науки, пров. 23 серпня.

Кількість загиблих зараз уточнюють, проте вже зараз зрозуміло, що загинуло та постраждало багато невинних людей.

За словами мера міста Ігоря Терехова, у Харкові 28 лютого 37 поранених, троє з яких діти.

"4 людини вийшли з бомбосховища набрати води і загинули. Сім’я, двоє дорослих і троє дітей, живцем згоріли в машині. Це справді жах", — сказав мер, не приховуючи, що місту дуже важко, але Харків триматиметься.

На момент виходу новини обстріл міста армією РФ продовжується.

Нагадаємо, війська Путіна завдали ударів по Харкову, обстрілюючи спальні квартали. Як розповіли "Телеграфу" у ХОДА, сильні обстріли у Харкові були цілеспрямованими. Серед мирних жителів є жертви, багато людей зазнали травм. Ворог потрапив у будинки та об’єкти інфраструктури. За прогнозами відомства, не можна заперечувати подальший наступ Росії на Харків.