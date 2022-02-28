Під Харковом поліція знищила два ворожі танки (відео)

Поліцейські завдали удару ворогові, поки той тимчасово захопив місто Дергачі на Харківщині

У Дергачах Харківської області, де окупанти здійснили обстріл по житлових кварталах у Харкові 28 лютого, поліцейські знищили два російські танки. І це тоді, коли місто зайняли окупанти — тимчасово. Як передає "Телеграф", про це інформує сторінка "Поліція Харківської області" у Фейсбуці, публікуючи відповідне відео.

За даними правоохоронців, до міста увійшли російські військові та тимчасово окупували його.

"Дергачі сьогодні тимчасово підконтрольні ворогові, але це не має жодного значення. Ворожа техніка палає і там", — йдеться у повідомленні поліції.

Наголошується, що всі сили – військові, нацгвардійці, тероборона та прості громадяни – не дадуть ворогові окупувати Україну. Тому захист нашої країни продовжуватиметься навіть у тих населених пунктах, які тимчасово взяли під контроль російські сили.

Нагадаємо, війська Путіна завдали ударів по Харкову, обстрілюючи спальні квартали. Як розповіли "Телеграфу" у ХОДА, сильні обстріли у Харкові були цілеспрямованими. Серед мирних жителів є жертви, багато людей зазнали травм. Ворог потрапив у будинки та об’єкти інфраструктури. За прогнозами відомства, не можна заперечувати подальший наступ Росії на Харків.