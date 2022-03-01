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Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч (оновлюється)

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Війна Росії проти України триває вже шостий день Новина оновлена 01 березня 2022, 01:06
Війна Росії проти України триває вже шостий день

Оперативно про головне за 1 березня

Україна зустріла весну 2022 року у стані війни, яку оголосив їй президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого. Боротьба українського народу за свою незалежність і вільне майбутнє триває вже шостий день. Українці чинять шалений спротив і знищують сотні танків та бронетехніки, десятки гармат, літаків та гелікоптерів, а також тисячі ворогів. Пройшов перший раунд перемовин з росіянами, який вони завершили авіа- та ракетними ударами по українських містах. Проте українці зупиняють ворожі армади і вже ясно, що легкої прогулянки у ворога по українській землі не вийшло.

У цьому матеріалі "Телеграф" збирає та публікує всю важливу та перевірену інформацію про відсіч агресору за 28 лютого (оперативно стежити за тим, що відбувається, також можна на нашому каналі в Telegram за цим посиланням).

01:04 Протягом доби 28 лютого Повітряні Сили ЗСУ знищили п’ять ворожих винищувачів, колони броньованої техніки, колону з пальним, ЗРК, вертоліт та крилату ракету.

00:37 У Харкові, який 28 лютого зазнав сильних обстрілів, російські загарбники знищують підстанції. В результаті мирні жителі у низці районів сидять без води та електрики. Про це розповів мер міста Ігор Терехов.

00:29 Польща, Болгарія та Словаччина передають українській армії 70 одиниць Міг-29 та Су-25, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

00:01 Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.

Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі "Війна: Путін ввів намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Події 26 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була обстановка 27 лютого – розписали погодинно у статті "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну"

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну"

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Вторгнення
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