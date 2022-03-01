Зеленський назвав альтернативу вступу України до НАТО: подробиці

Глава держави розповів про гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю західним журналістам і розповів про шостий день війни в Україні.

Глава держави вимагає від НАТО виробити гарантії безпеки для України, якщо вона не вступить у військово-політичний союз.

"Наші партнери, якщо вони не готові приймати Україну в НАТО… Тому що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, мають виробити спільні гарантії безпеки для України", — заявив Зеленський в інтерв’ю агентству Reuters у вівторок.

Глава держави уточнив, що Києву потрібні юридичні гарантії безпеки, які включали б гарантії територіальної цілісності, захисту кордонів, а також особливі відносини України з усіма сусідами та безпеку.

Також Зеленський заявив, що Україна змусила Європу визнати, що її власна безпека пов’язана із безпекою Заходу.

Нагадаємо, що президент України у вівторок, 1 березня, виступив на засіданні Європарламенту, після чого викликав бурхливі оплески у присутніх політиків та дипломатів.