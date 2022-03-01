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Зеленський поговорив з Байденом: що обговорювали

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 01 березня 2022, 19:47
Володимир Зеленський

Конкретних заяв не послідувало.

У вівторок, 1 березня, на шостий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну президент Володимир Зеленський поговорив з президентом США Джо Байденом.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив Зеленський.

Глава української держави подякував своєму американському колезі за допомогу в обороні нашої країни, а також у світовій ізоляції агресора, якого весь демократичний світ обклав серйозними санкціями. Інші подробиці розмови Зеленського та Байдена не повідомляються.

"Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!" — написав Зеленський.

Нагадаємо, 1 березня російські війська обстріляли центр Харкова, внаслідок чого загинуло щонайменше 10 людей. Зеленський заявив, що попадання ракети в центральну площу Харкова є відвертим, нічим не прикритим терором Росії. Крім того, у вівторок президент України відкликав двох послів за допомогу росії. Також верховний головнокомандувач виступив у європарламенті, де зірвав оплески політиків та дипломатів.

Теги:
#Україна #Росія #Джо Байден #Володимир Зеленський #Війна з Росією
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