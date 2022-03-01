Зеленський відкликав двох послів за допомогу Росії: подробиці

Українські посли з Грузії та Киргизстану вирушають додому. Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення відкликати дипломатів на Батьківщину через те, що держави, в яких вони перебувають, вирішили промовчати чи підтримати окупаційні дії Російської Федерації в Україні.

На цьому глава держави заявив під час останнього звернення до нації.

Нагадаємо, що послом України в Грузії ще з 2017 року є Іван Долгов. На думку президента, Грузя наразі влаштовує перепони для своїх добровольців, які готові підтримувати українську армію, а також виявляє "неморальну позицію" щодо санкцій проти РФ.

В Киргизькій республіці позицію України представляє Валерій Жовтенко. На цю посаду він був призначений у 2018 році. Додамо, що Киргизстан після початку російського вторгнення висловив свою згоду із діями Кремля. Україна ж відкликає свого дипломата через виправдання агресії.

Зазначимо, що загальна міжнародна підтримка нашої держави тим часом постійно підсилюється. Інші країни надають нам військову, гуманітарну та фінансову допомогу.

При цьому Україна вирішила подавати заявку на вступ до Євросоюзу. Більше того — документ уже підписано президентом Володимиром Зеленським та зареєстровано у Брюсселі. При цьому ідею щодо надання Україні статусу члена ЄС підтримало уже близько третини країн-учасників об'єднання.