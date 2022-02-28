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Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Володимир Зеленський, Денис Шмигаль та Руслан Стефанчук Новина оновлена 28 лютого 2022, 18:26
Володимир Зеленський, Денис Шмигаль та Руслан Стефанчук

Разом із Зеленським на церемонії підписання були присутні Шмигаль та Стефанчук.

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомив президент у своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Сьогодні я підписав заявку на членство у Європейському Союзі. Упевнений, що це реально", — написав президент.

Також знімок моменту підписання президентом України цього історичного документа надрукувала УП.

Разом із Зеленським на церемонії підписання були присутні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Також з'явилося фото самої заяви.

Раніше Україна попросила Євросоюз про невідкладне включення нашої держави до об'єднання на тлі війни, що відбувається в країні. При цьому процедура подання заявки, як і прийняття нас до ЄС, має пройти за спеціальною скороченою процедурою.

За словами президента Володимира Зеленського, українська армія зараз бореться за мир не лише у нашій державі, а й у всій Європі. Також ми дотримуємося принципів свободи слова, демократії та рівноправності. Проте з рештою Європи поки що не є "нарівні".

Подання заявки на вступ до Європейського Союзу є саме тим кроком, який допоможе нам подолати розрив між нашими та західними державами.

"Ми звертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України щодо нової спеціальної процедури", — підкреслив Зеленський.

Теги:
#Росія #Євросоюз #Війна
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