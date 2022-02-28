Україна подає заявку на членство у ЄС: деталі

На думку Зеленського, українці мають бути рівними з усіма європейцями

Україна проситиме Євросоюз про невідкладне включення нашої держави до об’єднання на тлі війни, що відбувається в країні. При цьому процедура подання заявки, як і прийняття нас до ЄС, має пройти за спеціальною скороченою процедурою.

Про це повідомляє пресслужба офісу президента України.

За словами президента Володимира Зеленського, українська армія зараз бореться за мир не лише у нашій державі, а й у всій Європі. Також ми дотримуємося принципу свободи слова, демократії та рівноправності. Проте з рештою Європи поки що не є "нарівні".

Подання заявки на вступ до Європейського Союзу є саме тим кроком, який допоможе нам подолати розрив між нашими та західними державами.

"Ми звертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України щодо нової спеціальної процедури", — підкреслив Зеленський.

На його думку, таке рішення буде справедливим.

Зазначимо, що позаблоковий статус починає турбувати дедалі більше країн, що є сусідами з Росією. Так, наприклад, Фінляндія після початку вторгнення в Україну вирішила, що у разі потреби проситиме про включення до НАТО.