Ще один сусід Росії захотів у НАТО після нападу на Україну

Дії Росії не залишилися поза увагою нейтральної Фінляндії.

У Фінляндії напередодні вторгнення Росії в Україну відбулося засідання парламенту, під час якого було ухвалено рішення у разі напруження ситуації в регіоні відмовитися від свого позаблокового статусу та вступити до НАТО.

Про це повідомляє місцеве видання Yle.

"Загроза великої війни нині більш реальна, ніж будь-коли за довгі роки", — повідомила прем’єрка країни Санна Марін під час засідання 23 лютого.

За її словами, якщо у Фінляндії гостро порушиться питання національної безпеки, то країна буде готова подати заявку на вступ до Альянсу.

Як повідомлялося раніше, Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення рано вранці 24 лютого. Внаслідок обстрілу практично всіх областей України було зруйновано понад 30 об’єктів цивільної інфраструктури.

За даними президента України Володимира Зеленського, за один день загинуло 137 українців і понад 300 було поранено.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович до цього заявив, що з російської сторони загинуло близько 400 військовослужбовців.

Водночас кореспондент CNN у Києві з посиланням на джерело у розвідці повідомило, що о 2:00 п’ятниці, 25 лютого, планується штурм української столиці.