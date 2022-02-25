Рахунок іде на сотні: Арестович оцінив кількість загиблих військових Росії

Частину окупантів вдалося взяти в полон

Кількість загиблих російських військових попередньо — близько 400 за неповну добу вторгнення в Україну.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Радіо Свобода.

Він також зазначив, що коли труни надходитимуть до Росії сотнями, у країні посиляться антивоєнні настрої. Окрім загиблих росіян, є й полонені. Було опубліковано відео, на якому окупант звертається до тих, хто прийшов на нашу землю зі зброєю. Він повідомляє, що їм не раді.

У полон також потрапив цілий загін російських розвідників. Взвод, захоплений у Чернігівській області, нібито мали повертати з навчань, коли перекинули в Україну.

Повідомляють про полонених і на лінії розмежування з ОРДЛО — їх вдалося захопити під Щастям.

Не лише ЗСУ, а й загони тероборони проявили себе — лише за допомогою стрілецької зброї прогнали окупантів у Сумській області.

У самій Росії вже розпочалися виступи проти війни в Україні. Як писав "Телеграф", на протест вийшли сотні людей у кількох російських містах.