Українські бійці взяли в полон цілий розвідувальний взвод із РФ

Старшина взводу повідомив, що воювати вони не збиралися, а про наступ на Україну дізналися лише напередодні

Бійці російської армії, які наштовхнулися на потужний спротив українських воїнів, почали здаватися в полон. Зі їх словами, воювати вони не збиралися, лише "займались збором інформації".

Про це у четвер, 24 лютого, на своїй сторінці в соцмережі повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Згідно з вказаними відомостями, у Чернігівській області зброю здав цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади, що розташована у Кемеровській області Росії.

Під час допиту старшина взводу Буйнічев Костянтин Сергійович розповів, що про наступ на українські території стало відомо лише вчора, 23 лютого. До того бригада, у складі якої він перебуває, знаходилася на навчаннях в Єльні. Після планували повертатися додому, в Росію.

"Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію"(ред.редакцією)", — заявив він.

Публікація від Головнокомандувача ЗСУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що РФ пішла в атаку й на території Сумської області, де бійці Збройних сил України вступили у бій з російським противником.

Також нагадаємо, що російський флот почав атакувати острів Зміїний, який розташований у Чорному морі. Наразі на його території перебувають два російські кораблі, які ведуть обстріл територій зі ствольної корабельної зброї.