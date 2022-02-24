Украинские бойцы взяли в плен целый разведывательный взвод из РФ

Старшина взвода сообщил, что воевать они не собирались, а о наступлении на Украину узнали только накануне

Бойцы российской армии, которые столкнулись с мощным сопротивлением украинских воинов, начали сдаваться в плен. По их словам, воевать они не собирались, только "занимались сбором информации".

Об этом в четверг, 24 февраля, на своей странице в соцсети сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Согласно указанным сведениям, в Черниговской области оружие сдал целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады, расположенной в Кемеровской области России.

В ходе допроса старшина взвода Буйничев Константин Сергеевич рассказал, что о наступлении на украинские территории стало известно только вчера, 23 февраля. До этого бригада, в составе которой он находится, находилась на учениях в Ельне. После планировали возвращаться домой в Россию.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию"(ред.редакцией)", — заявил он.

Публикация от Главнокомандующего ВСУ

Ранее "Телеграф" сообщал, что РФ пошла в атаку и на территории Сумской области, где бойцы Вооруженных сил Украины вступили в бой с российским противником.

Также напомним, что российский флот начал атаковать остров Змеиный, расположенный в Черном море. Сейчас на его территории находятся два российских корабля, ведущих обстрел территорий из ствольного корабельного оружия.