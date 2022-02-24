Укр

Российский флот начал атаку на остров Змеиный: что известно

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Оккупанты атакуют остров Змеиный Новость обновлена 24 февраля 2022, 16:41
Оккупанты атакуют остров Змеиный

Россияне вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия

На территории украинского государства продолжаются обстрелы со стороны российского противника, в частности, российские корабли атаковали остров Змеиный, расположенный в Черном море.

Соответствующую информацию обнародовал пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, отметив, что российские оккупанты вели огонь по территориям острова из ствольного корабельного оружия.

Представители пограничной службы Украины и бойцы Вооруженных Сил удерживают оборону украинской территории.

Также отмечается, что в настоящее время в пределах острова находятся два корабля Черноморского Флота Российской Федерации "Москва" и "Василий Быков".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из городов Харьковской области в результате вражеских обстрелов загорелась многоэтажка. Мощный взрыв унес жизнь одного из несовершеннолетних жильцов жилого дома. Кроме этого, под Одессой в результате вражеского обстрела воинской части погибли 18 человек.

Также напомним, что 24 февраля Российская Федерация полномасштабно напала на Украину, однако по дороге в город Харьков украинские военные остановили боевую технику оккупантов, взорвав их танки.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Флот
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