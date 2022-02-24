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Російський флот розпочав атаку на острів Зміїний: що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Окупанти атакують острів Зміїний Новина оновлена 24 лютого 2022, 16:41
Окупанти атакують острів Зміїний

Росіяни вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї

На території української держави тривають обстріли з боку російського противника, зокрема, російські кораблі атакували острів Зміїний, розташований у Чорному морі.

Відповідну інформацію оприлюднив пресцентр Державної прикордонної служби України, зазначивши, що російські окупанти вели вогонь по територіях острова зі ствольної корабельної зброї.

Представники прикордонної служби України та бійці Збройних сил утримують оборону української території.

Також зазначається, що зараз в межах острова перебувають два кораблі Чорноморського Флоту Російської Федерації "Москва" та "Василий Быков".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з міст Харківської області в результаті ворожого обстрілу загорілася багатоповерхівка. Потужний вибух забрав життя одного з неповнолітніх мешканців житлового будинку.. Окрім цього, під Одесою внаслідок ворожого обстрілу військової частини загинули 18 людей.

Також нагадаємо, що 24 лютого, Російська Федерація повномасштабно напала на Україну, проте по дорозі до міста Харків українські військові зупинили бойову техніку окупантів, підірвавши їх танки.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Флот
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