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"Росіянам ніхто не радий": ЗСУ захопили чергового російського окупанта (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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ЗСУ захопили в полон пораненого окупанта Новина оновлена 24 лютого 2022, 22:55
ЗСУ захопили в полон пораненого окупанта

Військовий РФ звернувся до "друзів", що їм тут не раді

Російські військові, які зіткнулися з сильним опором українських воїнів, продовжують потрапляти в полон.

Цього разу українці захопили російського окупанта та провели з ним профілактичну бесіду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Антон Геращенко.

"Росіянам тут ніхто не радий"

Російський окупант Тєлков Ю.С., родом із Нижнього Новгорода, взятий у полон сьогодні, передає привіт своїм товаришам із російської армії та стверджує, що в Україні їм ніхто не радий!

Переконався на власному досвіді, як кажуть”, — написав Геращенко.

Нагадаємо, що за час російського вторгнення в Україну, яке почалося вранці в четвер, 24 лютого, російська армія обстріляла в Україні вже 32 цивільні об’єкти. Наступ відбувається відразу за декількома напрямками. У генштабі ЗСУ повідомили про атаки з Чорноморського регіону. Також відомо, що Україна втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів.

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