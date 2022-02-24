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Росія посилила наступ з боку окупованого Криму (мапа)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Спікер ЗСУ Новина оновлена 24 лютого 2022, 14:23
Спікер ЗСУ

Агресор продовжує наступ за підтримки армійської авіації.

У Генеральному штабі ЗСУ прокоментували ситуацію після перших годин повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Станом на 13:00 24 лютого збройними силами Російської Федерації завдано понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.

Окупант продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином Українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка.

Напрями наступу окупанта
Напрями наступу окупанта

Зазначається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бессарабському операційному районі та Чорноморській операційній зоні.

Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції. Певні оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення до районів виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії.

"Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої з усіх напрямків висування противника. Зберігайте спокій! Слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах! Разом до Перемоги!", — повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що РФ захопила Північно-Кримський канал у Херсонській області.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
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