Россия усилила наступление со стороны оккупированного Крыма (карта)

Агрессор продолжает наступление при поддержке армейской авиации.

В Генеральном штабе ВСУ прокомментировали ситуацию после первых часов полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

По состоянию на 13.00 24 февраля вооруженными силами Российской Федерации нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Оккупант продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением Украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка.

Направления наступления оккупанта

Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.

Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции. Определенные оперативные группировки войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии.

"Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои по всем направлениям выдвижения противника. Сохраняйте спокойствие! Следите за информацией на официальных ресурсах! Вместе к Победе!", — сообщает генеральный штаб ВСУ.

Ранее сообщалось, что РФ захватила Северо-Крымский канал в Херсонской области.