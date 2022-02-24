Россия захватила Северо-Крымский канал в Херсонской области

Над объектом оккупанты уже вывесили российский триколор.

Российская армия после вторжения в Украину со стороны Крыма захватила Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области.

Об этом сообщил городской голова Таврическая Николай Ризак, передает "Суспільне".

По его словам, оккупанты уже вывешивали на гидроэлектростанции в Каховке триколор.

"И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично это видел — грады, танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг", — заявил Ризак.

Стоит отметить, что российская армия пыталась захватить Остров Змеиный, Черниговскую область, город Счастье в Луганской области, однако военнослужащим ВСУ удалось эти населенные пункты отвоевать. При этом два населенных пункта в Луганской области — Милово и Городище — оккупанты захватили.

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