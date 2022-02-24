Взяті в полон російські розвідники: з'явилося відео допиту командира

Окупант в російській армії з 2006 року

Під час запеклого бою українських бійців з цілим розвідувальним взводом російських окупантів на території Чернігівської області, ворог здав зброю та добровільно здався українцям. Відео допиту одного із затриманих у четвер, 24 лютого, на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За словами полоненого, який є командиром розвідувального взводу 74 мотострілецької бригади, яка розташована у Кемеровській області Росії, до вчорашнього дня, себто 23 лютого, інформації про те, що вони перетинають український кордон, аби "йти вбивати українців" не було.

Окрім цього росіянин розповів, що до моменту перетину українського кордону з боку Білорусі, його бригада перебувала на навчаннях в Єльні. Після яких вони планували повертатися додому, в Росію.

Допит російського полоненого

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України, після чого у різних українських містах пролунала серія вибухів. На жаль, у запеклому бою проти країни-агресора наша держава вже втратила кількох військовослужбовців та мирних жителів.

Також нагадаємо, що російські війська захопили аеропорт у Гостомелі.