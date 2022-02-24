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Російські війська захопили аеропорт у Гостомелі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Удень Гостомель обстріляли Новина оновлена 24 лютого 2022, 19:48
Удень Гостомель обстріляли

Подоляк повідомив, що українські підрозділи Збройних Сил після сильних боїв втратили контроль за аеропортом "Гостомель".

Російські війська захопили аеропорт у Гостомелі.

Про це повідомив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, повідомляє УП.

Подоляк повідомив, що українські підрозділи Збройних Сил після сильних боїв втратили контроль за аеропортом "Гостомель".

Зазначимо, що аеропорт Гостомеля знаходиться менш ніж в 10-ти кілометрах від Києва.

Раніше повідомлялося, що 20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Росії висадили десант на аеродромі Гостомель. Вівся бій. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ворожий десант у Держтомелі блокують. Війська отримали наказ на його знищення.

Як повідомлялося, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи. Україна вже втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Удень Гостомель обстріляли
Україна
Російські війська захопили аеропорт у Гостомелі
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Удень Гостомель обстріляли
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