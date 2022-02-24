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Війна в Україні: тисячі росіян вийшли на мітинги проти вторгнення Росії (фото та відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Протести у Росії Новина оновлена 24 лютого 2022, 19:41
Протести у Росії

Росіяни почали виходити на мітинги, аби підтримати Україну

Жителі Москви вийшли на мітинги проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Декілька десятків мітингуючих зібралися поблизу станції метро "Пушкінська", аби висловити підтримку українській державі, обстріл якої уночі 24 лютого розпочали російські окупанти.

Люди скандують — "Ні війні!" та закликають російську владу зупинити повномасштабне вторгнення на українські території.

Мітинги на підтримку України
Мітинги на підтримку України

Окрім цього, Геращенко звернувся до жителів України та закликав їх телефонувати родичам та знайомим, які проживають в Російській Федерації та повідомляти їх про те, що російська влада розпочала війну проти нашої країни.

"Розповідайте всім, що зараз в Україні гинуть російські солдати — чиї то брати, сини та батьки!", — наголосив він та закликав усіх вірити лише перевіреній інформації, аби чітко усвідомлювати, який жах зараз відбувається на українських територіях.

Публікація Антона Геращенко в соцмережі

Як пише видання "Meduza", подібні акції проходять вже в багатьох російських містах. У 40 з них було затримано 591 особу, 253 з них — у Москві.

Російська міліція затримує протестуючих
Російська міліція затримує протестуючих

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський президент Володимир Путін цинічно виправдав війну з Україною, назвавши вторгнення на українські території "вимушеним заходом".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Вторгнення
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