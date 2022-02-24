Война в Украине: тысячи россиян вышли на митинги против вторжения России (фото и видео)

Россияне начали выходить на протесты, чтобы поддержать Украину

Жители большинства российских городов вышли на митинги против полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Несколько десятков митингующих собрались у станции метро "Пушкинская" в Москве, чтобы выразить поддержку украинскому государству, обстрел которого ночью 24 февраля начали российские оккупанты.

Люди скандируют — "Нет войне!" и призывают российские власти остановить полномасштабное вторжение на украинские территории.

Митинги в поддержку Украины

Кроме этого, Геращенко обратился к жителям Украины и призвал их звонить по телефону родственникам и знакомым, проживающим в Российской Федерации и сообщать их о том, что российские власти начали войну против нашей страны.

"Рассказывайте всем, что сейчас в Украине гибнут российские солдаты — чьи это братья, сыновья и родители !", — подчеркнул он и призвал всех верить только проверенной информации, чтобы четко осознавать, какой ужас сейчас происходит на украинских территориях.

Публикация Антона Геращенко в соцсети

Как пишет издание "Meduza", подобные акции проходят уже во многих российских городах. У 40 из них был задержан 591 человек, 253 из них — в Москве.

Российская милиция задерживает протестующих

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент Владимир Путин цинично оправдал войну с Украиной, назвав вторжение на украинские территории "вынужденной мерой".