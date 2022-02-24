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Намагалися прорватися: українські захисники взяли в полон групу окупантів на Луганщині (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Українські війська тримають ситуацію під контролем Новина оновлена 24 лютого 2022, 15:36
Українські війська тримають ситуацію під контролем

Бої за великі населені пункти продовжуються

Українська армія зустрічає агресора на Луганщині. Після того, як захисники відбили Щастя, окупанти не залишають спроб прорватися.

Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.

Бої йдуть не лише за Щастя, а й за Станицю Луганську. Збройні сили України відбивають атаку ворога, російські війська намагалися перейти річку та вклинитися у лінію оборони. Щастя перебуває під контролем України, а вороги зазнають втрат контингентом та технікою. Частину ворогів вдалося взяти живими.

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Біля Старобільська триває бій із агресором. Російські війська атакують з допомогою танків, БМП, піхоти. Їхня мета — взяти місто, але українські воїни відбивають атаки супротивника — працюють протитанкові підрозділи. Втрати ворога – два танки та один БТР.

У Генштабі ЗСУ повідомляють про бої на Херсонщині.

Як раніше писав "Телеграф", на околиці Сум точаться бої. Російські війська наступають із боку Конотопу.

Теги:
#Росія #Луганська область #Війна #Атака
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