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ЗСУ відвоювали Щастя: у росіян десятки вбитих

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Українці дали серйозну відсіч путінським воякам Новина оновлена 24 лютого 2022, 10:00
Українці дали серйозну відсіч путінським воякам

Про втрати у лавах ЗСУ не повідомляється

Українська армія, попри масовість російських військовослужбовців, змогла гідно відбити їхню атаку на місто Щастя Луганської області. Противник зазнав значних втрат.

Про це оперативно повідомляє "Телеграф", посилаючись на Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

"При спробі нападу знищено техніку та вбито близько 50 ворогів, — повідомляють офіційні канали та наголошують: — Щастя в наших руках!"

Про жертв чи поранених серед українських військовослужбовців поки не повідомляється.

Слід зазначити, що перші атаки на Щастя розпочалися ще за кілька днів до офіційного вторгнення путінської армії до України. Так, населений пункт обстріляли ракетами ще 21 лютого, внаслідок чого було пошкоджено Луганську ТЕС, сотні жителів залишилися без електрики та води. Деякі зі снарядів потрапили до житлових будинків, але обійшлося без жертв.

При цьому окупанти не заспокоїлися і продовжили атакувати наступної доби. Під прицільним вогнем знову опинилося житло місцевого населення, а також трансформатор.

Після того, як Путін фактично оголосив Україні війну, мешканцям підконтрольної Україні Луганщини запропонували на якийсь час залишити рідні місця для власної безпеки.

На жаль, за інформацією МВС, бойовикам "ЛНР" та російським військовослужбовцям вдалося спільними силами захопити два невеликі села в Луганській області.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Щастя
Українці дали серйозну відсіч путінським воякам
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ЗСУ відвоювали Щастя: у росіян десятки вбитих
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