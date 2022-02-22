Обстріл Щастя не припиняється: місцевих жителів планують евакуювати (фото та відео)

Місто залишилося без електропостачання, оскільки снаряд прилетів у трансформатор на ТЕС.

Декілька днів поспіль російські бойовики обстрілюють місто Щастя на Луганщині. Днем раніше там зупинили роботу теплової електростанції та закрили КПВВ, а зараз під прицільний обстріл окупантів потрапили будинки та трансформатор.

Про це у вівторок, 22 лютого, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, обстріл Щастя триває кілька годин. Місто вже залишилося без електропостачання, оскільки снаряди окупантів потрапили в трансформатор і він спалахнуло. Відновити електрику зараз неможливо, оскільки бойовики РФ продовжують обстрілювати українське місто.

Голова Луганської ОДА додав, що якщо так і продовжуватиметься, то місцевих жителів із Щастя евакуюють.

"Місця розміщення людей визначено, ДСНС та Нацполіція готові до евакуації", — резюмував Гайдай.

На відео також потрапив обстріл Луганської ТЕС, що знаходиться у місті Щастя. На кадрах видно той самий трансформатор у вогні.

Також Гайдай показав фотографії із наслідками обстрілу житлових будинків. Російські найманці влучили у багатоповерхівки на вулиці Донецькій та Гагаріна. На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, що днем раніше, 21 лютого, місто Щастя залишилося без електропостачання, води та тепла. Пошкодження були зафіксовані на всіх лініях електропередач, що відходять, що підходять до Луганської ТЕС, тому станцію довелося зупинити. Те, що відбувається в місті, запропонували визнати надзвичайною ситуацією державного рівня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 лютого, внаслідок обстрілу українських позицій загинули двоє військовослужбовців. Російські бойовики били не лише по українських військових — під обстріл потрапив дитячий садок, коли там перебували вихованці.