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Бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів дитячий садок, коли там були діти: фото руйнувань

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Обстріл застав дітей та вихователів зненацька Новина оновлена 17 лютого 2022, 10:37
Обстріл застав дітей та вихователів зненацька

Відомо, що мінімум двоє дорослих були контужені через вибух

У четвер, 17 лютого, на Донбасі відбувся масовий обстріл населеного пункту на підконтрольній Україні території. Однією з будівель, що потрапили під мінометний вогонь, став дитячий садок, в якому знаходилися вихованці та їхні наставники.

Інформацію повідомив волонтер Андрій Римарук на своїй сторінці у Facebook.

Окупанти використовували під час вогневої атаки мінометні боєприпаси калібру 120 мм. Один із них і потрапив у будівлю дитячого садка.

Вигляд дитсадку ззовні
Вигляд дитсадку ззовні
Тепер у стіні зіяє така діра
Тепер у стіні зіяє така діра

"Цей випадок більш ніж характеризує дії та плани російської армії", — наголосив Римарук у своїй публікації.

За неперевіреними даними, під час обстрілу постраждав дитячий садок "Казка", що розташований по вулиці Піонерській.

Дитсадок "Казка" у Станиці Луганській на карті
Дитсадок "Казка" у Станиці Луганській на карті

За даними від представників гуманітарної місії "Проліска", напад на Станицю Луганську стався близько 9-ї години ранку. Попередньо повідомляється, що дві співробітниці дитсадка нібито отримали контузію. Чи є постраждалі серед дітей, наразі невідомо.

Додатковими фотографіями з місця події також поділився український військовослужбовець Анатолій Штефан, відомий як блогер "Штірліц".

Водночас, бойовики "ДНР" та "ЛНР" на своїх інформаційних ресурсах заявляють про нібито масовані обстріли з боку ЗСУ та про те, що ними відкрито вогонь на придушення українських вогневих точок.

Всередині тепер панує розгардіяш
Всередині тепер панує розгардіяш

Зазначимо, що станом на 8 ранку в штабі ООС звітували про стабільну ситуацію на лінії розмежування. Військовослужбовці стверджували, що бойовики, як і раніше, порушують режим тиші, але особливої активності не виявляють. Минулої доби окупанти вісім разів обстріляли позиції ЗСУ, зокрема двічі – із забороненого "Мінським" озброєння.

Нагадаємо, що в Росії наразі активно обговорюється питання ймовірного визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" як незалежних і самостійних республік. Водночас Путін пообіцяв не робити цього, якщо Україна піде на поступки стосовно "Мінських домовленностей".

Разом із цим у "Слузі народу" завірили — так, як того хоче Кремль, на Донбасі ніколи не буде. Для початку ЗСУ мають повністю взяти під контроль кордон із Росією, яка зараз знаходиться "у володінні" бойовиків, а потім уже можна починати говорити про будь-які вибори.

Напомним, что в России сейчас активно обсуждается вопрос вероятного признания т.н. "ДНР" и "ЛНР" в качестве независимых и самостоятельных республик. При этом Путин обещает этого не делать, если Украина пойдет на уступки касательно "Минских соглашений".

Вместе с этим в "Слуге народа" заверили — так, как того хочет Кремль, на Донбассе никогда не будет. Для начала ВСУ должны полностью взять под контроль границу с Россией, что сейчас контролируется боевиками, а затем уже можно говорить о любых выборах.

Теги:
#Україна #Росія #Обстріл #Бойовики #Війна #Донбас #ОРДЛО
Обстріл застав дітей та вихователів зненацька
В регіонах
Бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів дитячий садок, коли там були діти: фото руйнувань
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Обстріл застав дітей та вихователів зненацька
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