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"Цього не буде ніколи": голова "Слуги народу" прокоментувала скандальну заяву Шольця щодо Донбасу

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Шуляк каже, що для виборів у ОРДЛО Україна має отримати контроль над кордоном Новина оновлена 16 лютого 2022, 16:16
Шуляк каже, що для виборів у ОРДЛО Україна має отримати контроль над кордоном

"Формулу Штайнмаєра" у парламенті не підтримають, переконана депутат

Влада може готувати спеціальні документи щодо Донбасу, проте всі вони передбачають виконання, виходячи з інтересів України. Варіанту з виборами в ОРДЛО, перш ніж ЗСУ зможуть контролювати кордон з Росією, Рада не розглядає.

Такими роздумами в інтерв’ю ТСН поділилася керівниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Насамперед вона заявила, що Олаф Шольц, який напередодні заявив про нібито отриману обіцянку від Володимира Зеленського щодо закріплення за Донбасом особливого статусу у Конституції, міг неправильно зрозуміти президента. За її словами, будь-який підготовлений документ щодо цієї теми обов’язково проходитиме ретельну перевірку та обговорення.

За її словами, "Мінські угоди" є важливими для долі Донбасу. Проте, партія підтримує свого лідера, президента Володимира Зеленського. Той же ще у 2019 році, стверджує Шуляк, наголосив — "Мінськ" не буде прийнято у тій послідовності, в якій він підписувався.

"Ми вже неодноразово наголошували на черговості, навіть коли приймали постанови про місцеві вибори в парламенті, — нагадує Олена Шуляк, відразу додаючи: — Які можуть бути вибори під дулами кулеметів?"

Депутат пояснює: спочатку Україна має встановити контроль над східними кордонами з Росією. Вже після цього може йти мова про будь-яке голосування на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що потреба у виконанні "Мінських домовленостей" вкотре була відзначена російським урядом. На думку Володимира Путіна, якщо ситуація з Донбасом не зрушить із мертвої точки, то він розгляне ймовірність визнань т.зв. "ДНР" та "ЛНР" як самостійних та легітимних республік.

"Телеграф" вже писав, що з такою пропозицією до російського президента спочатку звернулися депутати Держдуми. При цьому деякі українські експерти вважають, що такого не станеться.

Теги:
#Донбас #Мінські угоди #Слуга народу #ОРДЛО #Олена Шуляк
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