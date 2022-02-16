"Этого не будет никогда": глава "Слуги народа" прокомментировала скандальное заявление Шольца по Донбассу

"Формулу Штайнмаера" в парламенте не поддержат, уверена депутат

Власть может готовить специальные документы касаемо Донбасса, однако все они предполагают выполнение, исходя из интересов Украины. Варианта с выборами в ОРДЛО прежде, чем ВСУ смогут контролировать границу с Россией, Рада не рассматривает.

Такими размышлениями в интервью "ТСН" поделилась руководительница партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Прежде всего она заявила, что Олаф Шольц, который накануне заявил про якобы полученное обещание от Владимира Зеленского касаемо закрепления за Донбассом особого статуса в Конституции, мог неправильно понять президента. По ее словам, любой подготовленный документ по этой теме обязательно будет проходить тщательную проверку и обсуждение.

По ее словам, "Минские соглашения" являются важными для судьбы Донбасса. Однако партия поддерживает своего изначального лидера, президента Владимира Зеленского. Тот же еще в 2019 году, утверждает Шуляк, подчеркнул — "Минск" не будет принят в той последовательности, в которой он подписывался.

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"Мы уже не один раз подчеркивали очередность, даже когда принимали постановления о местных выборах в парламенте, — напоминает Елена Шуляк, тут же добавляя: — Какие могут быть выборы под дулами пулеметов?"

Депутат поясняет: для начала Украина должна установить контроль над восточными границами с Россией. Уже после этого может идти речь о любом голосовании на временно оккупированных территориях.

Напомним, что потребность в выполнении "Минских договоренностей" в который раз была отмечена российским правительством. По мнению Владимира Путина, если ситуация с Донбассом не сдвинется с мертвой точки, то он рассмотрит вероятность признаний т.н. "ДНР" и "ЛНР" как самостоятельных и легитимных республик.

"Телеграф" уже писал, что с таким предложением к российскому президенту изначально обратились депутаты Госдумы. При этом некоторые украинские эксперты считают, что такого не произойдет.