Україна скликає термінове засідання ТКГ через рішення Держдуми Росії щодо "ЛДНР": подробиці

Найближчим часом дії РФ можуть обговорити дипломати

В Україні гостро сприйняли ймовірність визнання Росією легітимними терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". У вівторок, 15 лютого, українська делегація заявила про скликання засідання Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба українського представництва ТКГ.

Вітчизняна делегація звернулася до представників місії ОБСЄ для скликання позачергових консультацій. На них Україна сподівається отримати більш детальну інформацію щодо позиції Росії щодо ОРДЛО.

Це пов’язано з тим, що депутати Держдуми РФ підтримали резонансне звернення до президента Володимира Путіна щодо визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" самостійними республіками.

Такі зміни у підході російських політиків до ситуації на сході України серйозно непокоять західних партнерів. Цікаво, що німецький канцлер Олаф Шольц переконаний: якщо Кремль зважиться на такий крок, це спричинить катастрофічні наслідки.

При цьому політик, перебуваючи на зустрічі з Путіним у Москві, зазначив, що у спілкуванні з українським лідером Володимиром Зеленським отримав від нього запевнення щодо зрушень у "Мінських домовленостях". За словами Шольца, Зеленський може найближчим часом надати законопроєкт стосовно особливого статусу окупованої частини Донбасу. При цьому політик обійшовся без подробиць.

Нагадаємо, що перші чутки про ймовірне визнання так званих "ЛДНР" Росією з’явилися ще в середині січня. Тоді група російських депутатів підготувала документ на розгляд Путіну.

"Телеграф" також писав, як до подібного кроку Кремля ставляться українські експерти та які подальші ризики таке рішення може принести Україні.