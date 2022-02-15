Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за решения Госдумы России по "ЛДНР": подробности

В ближайшее время действия РФ могут обсудить дипломаты

В Украине остро восприняли вероятность признания Россией легитимными террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Во вторник, 15 февраля, украинская делегация заявила о созыве заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба украинского представительства ТКГ.

Отечественная делегация обратилась к представителям миссии ОБСЕ для созыва внеочередных консультаций. На них Украина надеется получить более детальную информацию касаемо позиции России по ОРДЛО.

Это связано с тем, что депутаты Госдумы РФ поддержали резонансное обращение к президенту Владимиру Путину касаемо признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" самостоятельными республиками.

Такие изменения в подходе российских политиков к ситуации на востоке Украины всерьез беспокоят западных партнеров. Интересно, что немецкий канцлер Олаф Шольц уверен: если Кремль решится на подобный шаг, это повлечет за собой катастрофические последствия.

При этом политик, пребывая на встрече с Путиным в Москве, отметил, что в общении с украинским лидером Владимиром Зеленским получил от него заверения касаемо подвижек в "Минских договоренностях". По словам Шольца, Зеленский может в ближайшее время предоставить законопроект касаемо особого статуса оккупированной части Донбасса. При этом политик обошелся без подробностей.

Напомним, что первые слухи о вероятном признании так называемых "ЛДНР" Россией появились еще в середине января. Тогда группа российских депутатов подготовила документ на рассмотрение Путину.

"Телеграф" также писал, как к подобному шагу Кремля относятся украинские эксперты и какие дальнейшие риски такое решение может принести Украине.