Укр

Признанием "ЛДНР" ничего не закончится, у Путина появится другое поле для спецопераций - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
Госдума России поддерживает признание "независимости "ЛДНР" Новость обновлена 15 февраля 2022, 17:12
Госдума России поддерживает признание "независимости "ЛДНР"

Какие варианты развития событий после признание Россией "независимости "ЛДНР".

Про "признание независимости "ЛДНР".

1. Прежде всего, признание еще не состоялось. Госдума только обратилась к Путину по этому вопросу.

2. Думаю, Путин какое-то время будет использовать это как рычаг для шантажа. Тут как раз канцлер Шольц в Москву приехал.

3. Если не выйдет (надеюсь на это) и Путин таки признает недореспублики, это будет означать выход России из минских соглашений. И это гут, этот шантаж наконец-то прекратится.

4. Но если и признает, ничто еще не закончится. У Путина появится другое поле для любимых спецопераций.

Например:

- ввести в "ЛДНР" "миротворческие" войска ОДКБ;

- включить "ЛДНР" в состав союзного государства;

- все равно устроить провокацию на Донбассе и таки перейти в наступление.

Поэтому сегодня что-то стало чуть-чуть понятнее. Некоторые варианты отпали. Но угроза осталась. Чуть успокаиваемся, но не расслабляемся.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#ДНР #ЛНР #ЛДНР
Германия и Россия по-разному смотрят на ситуацию
Политика
Путин назвал условие, при котором не будет признавать "ЛНР" и "ДНР": подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Германия и Россия по-разному смотрят на ситуацию
Путин назвал условие, при котором не будет признавать "ЛНР" и "ДНР": подробности
Дата публикации
Категория
Экс-лидеры страны напомнили о бывшем ядерном потенциале Украины
"Докажите свою силу": три экс-президента Украины сделали эмоциональное заявление
Дата публикации
Категория
Алина Паш подделала справку о пересечении границы Крыма
Справка о поездке Alina Pash в Крым оказалась поддельной
Дата публикации
Категория
Возможное яблоко раздора - Центральный рынок Ивано-Франковска
Рыночные войны: за что в Яремче могли убить Игоря Дутку по кличке «Сухой»
Дата публикации
Категория
Судьбой Димы занялись полиция и соцслужбы
12-летнего Диму на ночь запирали в комнате без окон — мать решила отказаться от сына ради новой семьи