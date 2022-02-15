Признанием "ЛДНР" ничего не закончится, у Путина появится другое поле для спецопераций - Роман Шрайк
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Какие варианты развития событий после признание Россией "независимости "ЛДНР".
Про "признание независимости "ЛДНР".
1. Прежде всего, признание еще не состоялось. Госдума только обратилась к Путину по этому вопросу.
2. Думаю, Путин какое-то время будет использовать это как рычаг для шантажа. Тут как раз канцлер Шольц в Москву приехал.
3. Если не выйдет (надеюсь на это) и Путин таки признает недореспублики, это будет означать выход России из минских соглашений. И это гут, этот шантаж наконец-то прекратится.
4. Но если и признает, ничто еще не закончится. У Путина появится другое поле для любимых спецопераций.
Например:
- ввести в "ЛДНР" "миротворческие" войска ОДКБ;
- включить "ЛДНР" в состав союзного государства;
- все равно устроить провокацию на Донбассе и таки перейти в наступление.
Поэтому сегодня что-то стало чуть-чуть понятнее. Некоторые варианты отпали. Но угроза осталась. Чуть успокаиваемся, но не расслабляемся.
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