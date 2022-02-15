Угроза войны с Россией: Путин, Байден и Джонсон сделали оптимистичные заявления

Президент России заявил, что Украина — якобы только "часть большой проблемы"

В России, США и Великобритании прозвучали заявления лидеров государств, свидетельствующие о том, что полномасштабной войны на территории Украины не будет.

Так, по словам президента России Владимира Путина, которого цитирует его спикер Дмитрий Песков, лидер РФ готов вести переговоры по вопросу Украины и гарантиям безопасности для Кремля.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Путин способен напасть на Украину, но финальное решение принимает не он Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар рассказал, будет ли Россия вступать в полномасштабную войну против Украины.

В интервью CNN Песков заявил, что Украина — это только часть "большой проблемы безопасности для России" и, Путин якобы готов решать ее дипломатическим путем.

Тем временем в Госдепе США изменили риторику о неминуемом вторжении: теперь они не считают, что Путин принял решение о полномасштабной войне. Американские чиновники вновь призвали РФ отвести войска от украинских границ.

Кроме того, по итогам телефонного разговора премьера Великобритании Бориса Джонсона с президентом США Джо Байденом, вышло заявление британского политика о том, что надежда на мир и дипломатическое решение конфликта остается. И хоть ситуация весьма хрупкая, политики сошлись во мнении, что "остается решающее окно для дипломатии и для России, чтобы отступить от своих угроз в адрес Украины". Если же РФ атакует, то последствия приведут к затяжному кризису в стране-агрессоре.

Напомним, ранее эксперты проанализировали семь возможных сценариев начала российского вторжения.

Около трех десятков государств предупредили своих граждан, что им лучше покинуть Украину. Также некоторые авиационные компании прекратили свои рейсы в Киев.