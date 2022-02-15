Загроза війни з Росією: Путін, Байден та Джонсон зробили оптимістичні заяви

Президент Росії заявив, що Україна — нібито лише "частина великої проблеми"

У Росії, США та Великій Британії прозвучали заяви лідерів держав, які свідчать про те, що повномасштабної війни на території України не буде.

Так, за словами президента Росії Володимира Путіна, якого цитує його спікер Дмитро Пєсков, лідер РФ готовий вести переговори щодо питання України та гарантій безпеки для Кремля.

В інтерв’ю CNN Пєсков заявив, що Україна — це лише частина "великої проблеми безпеки для Росії" і Путін нібито готовий вирішувати її дипломатичним шляхом.

Тим часом у Держдепі США змінили риторику про неминуче вторгнення: тепер вони не вважають, що Путін ухвалив рішення про повномасштабну війну. Американські чиновники знову закликали РФ відвести війська від українських кордонів.

Крім того, за підсумками телефонної розмови прем’єра Британії Бориса Джонсона з президентом США Джо Байденом, вийшла заява британського політика про те, що надія на мир та дипломатичне вирішення конфлікту залишається. І хоча ситуація дуже тендітна, політики зійшлися на думці, що "залишається вирішальне вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх погроз на адресу України". Якщо ж РФ атакує, то наслідки призведуть до затяжної кризи в країні-агресорі.

Нагадаємо, раніше експерти проаналізували сім можливих сценаріїв початку російського вторгнення.

Близько трьох десятків держав попередили своїх громадян, що їм краще покинути Україну. Також деякі авіаційні компанії припинили свої рейси до Києва.