До 50 тисяч трупів мирних жителів: 7 сценаріїв атаки РФ на Україну

За даними західних медіа, у Путіна готуються до вторгнення в Україну, але плани про напад постійно змінюються

Розмови про загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну ведуться з жовтня минулого року, коли у західних медіа почали з’являтися перші повідомлення про можливі плани Путіна щодо наступу на нові українські території. У США та Європі раз у раз озвучують ймовірні плани, дати і напрямки вторгнення РФ в Україну.

До яких сценаріїв повномасштабної атаки Росії проти України готуються в США та ЄС – читайте у матеріалі "Телеграфу".

Сценарій №1: "хибний прапор"

Прогноз щодо підготовки Росією сценарію з імітацією атаки з української сторони з’явився одразу на кількох іноземних ресурсах. Так, за даними The New York Times, вторгнення військ Путіна в Україну може початися з імітації нападу України на територію РФ або ж російськомовних жителів сходу нашої країни. У матеріалі йдеться про створення і розповсюдження відео, на якому можна було б побачити людей в українській військовій формі, турецькі безпілотники, а також акторів, які оплакують загиблих. Так, за даними ЗМІ, РФ зможе звинуватити Україну в "геноциді" й отримати привід для військового вторгнення.

Додамо, що і CNN, посилаючись на офіційного представника США, повідомляло про підготовку Росією операції "хибний прапор". Про підготовку провокації говорив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Маневр із "хибним прапором", за його словами, стане Путіну приводом для потенційного вторгнення. Наступ військ, як повідомляло тоді CNN, може розпочатися між серединою січня і серединою лютого.

Слід зазначити, що про сценарій із імітацією провокації з боку України повідомляв і The Guardian. Офіційні особи США стверджують, що є докази підготовки фальшивого відео росіянами. Заявляється, що цей план має підтримку Кремля.

Сценарій №2: через море

Наприкінці грудня видання The Washington Post повідомляло про можливість нападу Росії на Україну через Азовське море. За даними американських журналістів, і стратегічно, і економічно Кремль може розглядати всю берегову лінію Азовського моря як велику цінність.

Карта The Washington Post

Сценарій №3: вторгнення у три етапи

Німецьке видання Bild, посилаючись на дані розвідки, 5 лютого повідомило про три етапи наступу РФ на територію України:

Перший етап передбачає знищення українських військ і сил у полі, облогу великих міст і приведення до влади проросійських керівників, що забезпечило б супротивникові контроль над важливими стратегічними об’єктами. Другий етап передбачає створення "Народної Ради", яка має замінити Верховну Раду та бути повністю керованою. За даними ЗМІ, відбирати людей до складу цієї "ради" будуть спецслужби. Третій етап передбачає запровадження надзвичайного стану та розправу над проукраїнськими активістами. У матеріалі йдеться, що вже розглядаються кандидатури, які потраплять до спецтаборів.

Завдання такого сценарію, зазначають автори Bild, сформувати так звану союзну державу з центром у Москві, куди б увійшли Білорусь, Україна, Росія.

Джерела Bild повідомляють, що якщо Путін вирішить розпочати повномасштабне вторгнення, то це відбудеться найімовірніше в лютому, не пізніше березня.

Сценарій №4: атака у пік холодів

Як повідомив Reuters 5 лютого, російські війська можуть посилити агресію проти України, коли похолодає. Джерела видання називають датою вторгнення РФ в Україну 15 лютого. У статті йдеться, що в цей період прогнозується пік замерзання землі, що має допомогти противнику просувати свої сили та засоби бездоріжжям.

ЗМІ, посилаючись на двох офіційних осіб США, заявило, що у Путіна розташовано близько 70% бойової могутності, необхідної для великої війни з Україною. Крім того, до кордонів додатково направлено батальйонні тактичні групи.

Не заперечується і версія, що Путін може піти лише на обмежене вторгнення. Але джерела видання повідомили, що російський лідер створює силу, яка могла б реалізувати будь-який із потрібних йому сценаріїв.

Кількість жертв, до яких може призвести повномасштабна війна Росії проти України, оцінюється в:

від 5 до 25 тисяч українських військовослужбовців,

від 3 до 10 тисяч військових країни-агресора,

від 25 до 50 тисяч цивільного населення.

Сценарій №5: класична стратегія

CNN, посилаючись на слова офіційних осіб США, повідомляє про масштабні плани російського президента. У матеріалі йдеться про те, що Путін може піти на багатоаспектну операцію, направивши війська з кількох напрямків по всій Україні, щоб швидко підірвати здатність українських збройних сил вести бойові дії як єдину силу. Як пише CNN, це класична російська військова стратегія.

Сценарій №6: захоплення Києва

Якщо Росія піде на вторгнення і нападе на столицю України, то Києву пророкують падіння протягом кількох днів. Про це пише Reuters, посилаючись на офіційних осіб США, і CNN, наводячи дані своїх джерел. За деякими оцінками, Путін може планувати спробу захоплення столиці України, і Київ може впасти протягом 48 годин після великомасштабного вторгнення із землі та повітря.

Сценарій 7: багатоетапний напад

Bild, посилаючись на високопоставлене джерело в силових структурах, говорить про можливу атаку в лютому 2022 року.

Події можуть розвиватися за різними сценаріями, що ґрунтуються на оцінках кількох людей з оточення НАТО.

Перший передбачає одночасний наступ із півночі Криму через окуповані райони на схід та з півночі.

Другий — атака в три етапи, в ході яких противник, за даними авторів, має намір:

Відрізати Україну від моря з півдня, щоби порушити інфраструктуру. Ймовірно, десантна операція може відбутися на схід від Одеси, між Фонтанкою та Коблево. На Херсонщині наступ може відбуватися вздовж Дніпра. Також російські військові можуть висунутись із Донбасу на Запоріжжя. Відрізавши південь, противник отримає прямий коридор до кордонів країн-членів НАТО. Паралельне ослаблення українського захисту за допомогою повітряних сил і балістичних ракет. Танкові війська можуть перейти кордони у Луганській та Харківській областях, оточуючи міста та перекриваючи комунікації. Атака на столицю із півночі. Київ може бути затиснутий у разі, якщо РФ підтягне до операції Білорусь.

За даними видання, захопити можуть ⅔ України, дійшовши до лінії "Коростень-Умань".

Карта BILD

Коли Росія може розпочати повномасштабну війну проти України: дати

Як зазначалося вище, більшість західних ЗМІ називали небезпечним проміжком січень і продовжують вважати — лютий.

Так, Associated Press 6 лютого повідомило, що напад може відбутися вже найближчими тижнями. Але точних даних щодо масштабів немає. На те, що Путін готує атаку, за даними медіа, вказує на один важливий момент: ядерні військові навчання, які зазвичай проводяться щоосені, були перенесені на середину лютого — березень. Це "вікно" офіційні особи США вважають найбільш вірогідним періодом для вторгнення. Повідомляється, що Москва має можливість швидко подолати озброєння України, проте підтримувати режим окупації може бути складно через потенційні повстанські сили.

При цьому джерела видання додали, що дипломатичний шлях вирішення конфлікту все ще можливий.

Одна з конкретних дат, озвучених у західних виданнях, 15 лютого. Вважається, що противнику може зіграти на руку погодні умови та нібито посилення морозу. Проте моніторинг "Телеграфу" показав, що стосовно прогнозу на цю дату не все так однозначно. Докладніше про це – у нашому матеріалі.

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Ще одну дату – 20 лютого – називав раніше командувач Операції об’єднаних сил України Олександр Павлюк в інтерв’ю британській газеті The Times. За його словами, саме цього дня Росія може вторгнутися на українську територію.

Варто додати, що останнім часом почали з’являтись повідомлення, що в Росії не всі поділяють плани Путіна. Деякі просто вважають його дії "складними" та не можуть зрозуміти всю суть "гри". Так, CNN 7 лютого повідомило, посилаючись на свої джерела, що російські офіційні особи мають сумнів у ймовірності повномасштабного вторгнення в Україну. Перехоплені повідомлення, отримані США, показали, що деякі російські офіційні особи вважають велику війну РФ проти України більш дорогою та складною, ніж передбачає Кремль. Крім того, повідомляється, що росчиновники незадоволені "зливом" планів Путіна західними країнами.

Підкреслимо, що всі озвучені вище тези ґрунтуються на даних західних ЗМІ, які посилаються на джерела у розвідці чи урядах країн. Інформація гіпотетична, а не офіційна. Ці сценарії можуть бути реалізовані лише у разі вторгнення.

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Як писав "Телеграф", Білий Дім дещо змінив риторику щодо можливої атаки РФ. Там вирішили відмовитися від слів "неминучий" напад, щоб не нагнітати ситуацію та не сіяти паніку.

Тим часом розміщення російських сил біля кордонів України продовжують фіксувати на супутникові знімки. Карти демонструють 87 баз РФ, що знаходяться поряд з українською територією.