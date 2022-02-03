Так багато військ ще не було: з’явилася нова карта з базами РФ на кордонах України

Експерти переконані: щоб політична гра РФ перетворилася на кров, "потрібно дуже небагато зусиль"

У мережі з’явилася нова карта дислокації російських військ на кордоні з Україною, яких у лютому 2022 року накопичилася безпрецедентна кількість.

Десятки старих та нових баз країни-агресора показав журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на супутникові знімки від 2 лютого, кожен із яких підтверджений даними об’єктивного контролю.

Так, за словами Бутусова, на карті можна побачити 87 баз росіян, які є максимально близькими до наших кордонів. Зокрема, 63 з них (позначені ромбами) постійно діють з 2015 року. Ще 24, виділені жовтими колами, створили наприкінці листопада минулого року. Більше того, 6 з них, де є позначка NEW, з’явилися зовсім нещодавно — минулого тижня.

Аналізуючи карту, зведення розвідки та різну інформацію військових експертів, Бутусов робить такі висновки:

Росія продовжує військову демонстрацію біля кордонів України: кількість їхньої армії перевищує цифри, які були у 2014 році та квітні 2021-го.

Незважаючи на те, що ситуація виглядає загрозливо, на реальну атаку РФ потрібно кілька днів, тому що їм потрібно вивести сили з баз для наступу. Розвідка ці дії точно помітить і Україну попередять про можливу атаку.

Небезпека у тому, що РФ відпрацювала розгортання з’єднань швидкого реагування зі складів, які беруть участь у цьому розгортанні. При нападі країна-агресор зможе це застосувати.

Якщо відкинути варіант політичного тиску, то схоже, що Росія маскує напрямки зосередження основних зусиль, намагаючись розтягнути українські сили прикриття.

Найбільш небезпечним для наступальних операцій ЗС РФ був і залишається фронт на Донеччині.

Армія РФ на кордоні України

"З кожним днем ​​неквапливого зосередження російських військ у цих діях стає дедалі більше політичної демонстрації. Але це не означає, що відбувається чисто гра – тому що для того, щоб ця гра перетворилася на кров, потрібно дуже небагато зусиль", — говорить журналіст .

Нагадаємо, у Маріуполі місцеве населення навчають протистояти росіянам на випадок ймовірної ескалації воєнної ситуації між Росією та Україною. Багато цивільних осіб вирішили пройти спеціальне навчання на випадок, якщо до міста зайдуть російські військовослужбовці.