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"Не тому, що війна": Зеленський підписав у Раді важливий указ

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зеленський підписав указ про армію 1 лютого Новина оновлена 01 лютого 2022, 12:15
Зеленський підписав указ про армію 1 лютого

Підписаний документ передбачає перехід України до засад професійної армії.

Під час засідання Верховної Ради у вівторок, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який започаткує перехід до професійної армії (тобто армії, де служба є для особового складу основною професією, особовий склад набирається за контрактом – Ред.)

Про це "Телеграф" повідомляє з посилання на онлайн-трансляцію засідання парламенту.

Документом передбачається, що протягом наступних трьох років чисельність Збройних сил України збільшиться на 100 тисяч осіб. Крім того, зросте грошове забезпечення всіх військових — зарплата має бути не нижчою 3 мінімалок. При цьому збільшиться термін дії контрактників.

Також державним указом передбачена розробка нової концепції забезпечення військовослужбовців та їх сімей житлом. Перегляд системи кар'єрного росту та створення 20 нових бригад Збройних сил України.

За словами Зеленського, цей документ має зміцнити обороноздатність країни та зробити військову службу більш привабливою.

"Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна. Він для того, щоб скоро й надалі був мир", — заявив президент з трибуни Ради.

Нагадаємо, що під час засідання у Верховній Раді Володимир Зеленський згадав про чутки та прогнози Ванги, чим зірвав овації від парламентарів.

Теги:
#Україна #Армія #Указ #Володимир Зеленський #ЗСУ
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