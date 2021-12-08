1 Володимир Зеленський & Андрій Єрмак

На першому рядку рейтингу "Телеграфу" опинилися одразу дві персони

Історично інститут президентства в Україні міцно стояв на ногах. Усі голови держави до Зеленського мали широкі повноваження, підкріплюючи їх домовленостями із коаліцією у парламенті. Прихід Зе-президента серйозно змінив ситуацію — 73% підтримки на виборах і монобільшість у Верховній Раді зробили шостого "гаранта" практично всемогутнім.

Будь-які хотілки Зеленського та його оточення до цього моменту виконувалися — чи це зміна прем’єра, чи звільнення спікера парламенту, чи ламання через коліно Конституційного суду. У поточному році для посилення впливу та підвищення рейтингів Зеленський взяв у руки потужну палицю у вигляді РНБО, рішення на якій приймаються без судових вироків, а на підставі закритих даних. Зручно.

Роль голови ОП Андрія Єрмака в нашій країні складно оцінити окремо від президента, адже він постійно знаходиться в безпосередній близькості до першої особи (або його вуха). Навряд чи ще комусь, окрім Єрмака, Зеленський дозволить відзначати свій день народження у президентській резиденції.

Глава ОП не лише курує роботу канцелярії президента, а й відповідає за ключові міжнародні контакти (у тому числі з росіянами), успішно лобіює кадрові призначення та контролює, щоб усі контакти із Зеленським були лише через нього, чи у його присутності. Жирним підкресленням статусу Єрмака стала гучна операція із затримання найманців "Вагнера", фінальне рішення про яку голові ГУР нібито озвучив не президент, а його "віце-" — Єрмак.

Повний рейтинг найвпливовіших політиків 2021 року дивіться тут.