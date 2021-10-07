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Разумкова відправили у відставку

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Разумков був готовий до відставки Новина оновлена 07 жовтня 2021, 12:01
Разумков був готовий до відставки

Нардепи звільнили голову Ради Дмитра Разумкова

Тільки що українські нардепи проголосували за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, який раніше був відсторонений на 2 засідання.

Про це передає з залу засідань кореспондент "Телеграфа".

"За" відставку спікера проголосували 284 нардепи, 74 були проти. 6 осіб утрималися в голосуванні, а 24 і зовсім не взяли участь у відставці спікера.

За відставку Разумкова проголосувало 284 нардепа
За відставку Разумкова проголосувало 284 нардепа

Перед голосуванням за відставку Дмитро Разумков взяв слово і зачитав передвиборну програму партії "Слуга народу". Він "вколов" нардепів, що вони не виконують обіцяного, а також торкнувся нещодавнього скандалу з офшорами, назвавши їх "ганьбою". Він також заявив, що залишився колишнім і буде виконувати обіцяне ще в 2019 році, в зв’язку з чим його виступ розцінили як передвиборну промову для майбутньої кар’єри в політиці.

Разумков більше не спікер
Разумков більше не спікер

Відзначимо, що головним претендентом на крісло спікера тепер є віце-голова Ради Руслан Стефанчук, який звільнений з поста представника президента в парламенті.

Разумков покинув посаду
Разумков покинув посаду

Нагадаємо, Офіс президента знайшов спосіб залучити групу "Справедливість" з фракції "Голос" до голосування за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Натомість на підтримку представник "Справедливості" очолить фракцію "Голос" в парламенті. Про це повідомило джерело "Телеграфа" у Верховній Раді.

Відзначимо, що тема відставки Разумкова знову піднялася після того, як у нього виникли розбіжності з Офісом президента щодо   прийняття закону про олігархів. Тоді він заявив, що закон був прийнятий "неправильно".

Джерела "Телеграфа" у Верховній Раді після цього розповіли, що Разумков і Зеленський навіть перестали говорити один з одним.

Теги:
#Верховна Рада #Дмитро Разумков #Руслан Стефанчук #Відставка Разумкова
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