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Готує на місце Разумкова? Зеленський звільнив Стефанчука з поста свого представника в Раді

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Руслан Стефанчук (зліва) вже сьогодні може очолити парламент Новина оновлена 07 жовтня 2021, 10:53
Руслан Стефанчук (зліва) вже сьогодні може очолити парламент

Стефанчук може стати новим спікером ВРУ

Віце-спікер Верховної Ради України Стефанчук звільнений з поста представника президента в парламенті, — йому пророкують місце голови ВРУ замість Дмитра Разумкова, якого можуть звільнити з посади вже сьогодні.

Відповідний указ напередодні підписав президент України Володимир Зеленський.

Відзначимо, що саме Руслан Стефанчук є головним претендентом на пост голови ВРУ і може зайняти цю посаду вже сьогодні. Раніше він входив в передвиборний штаб Зеленського і курирував там ідеологічні питання.

Віце-спікером може стати глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, Офіс президента знайшов спосіб залучити групу "Справедливість" з фракції "Голос" до голосування за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Натомість на підтримку представник "Справедливості" очолить фракцію "Голос" в парламенті. Про це повідомило джерело "Телеграфа" у Верховній Раді.

Відзначимо, що тема відставки Разумкова знову піднялася після того, як у нього виникли розбіжності з Офісом президента щодо прийняття закону про олігархів. Тоді він заявив, що закон був прийнятий "неправильно".

Джерела "Телеграфа" у Верховній Раді після цього розповіли, що Разумков і Зеленський навіть перестали говорити один з одним.

Теги:
#Відставка #Володимир Зеленський #Дмитро Разумков #Руслан Стефанчук
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