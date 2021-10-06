Домовилися з ОП: хто з "Голосу" підтримає відставку Разумкова

Ярослава Железняка планую зняти з посади глави фракції "Голос"

Офіс президента знайшов спосіб залучити групу "Справедливість" з фракції "Голос" до голосування за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. За підтримку представник "Справедливості" очолить фракцію "Голос" в парламенті.

Про це в середу, 6 жовтня, повідомило джерело "Телеграфа" у Верховній Раді.

"Уже в п’ятницю хочуть поставити на голосування зняття Ярослава Железняка з посади голови фракції "Голос". У нього вже меншість — 9 депутатів (з 20 — ред.). Разумков його прикривав, тому що вони дружать. Але в п’ятницю спікером буде вже Руслан Стефанчук і він може поставити це на голосування", — говорить співрозмовник.

За його словами, новою голосовю фракції повинна стати Олександра Устинова.

"У них є домовленість з Офісом президента: депутати з "Справедливості" дають голоси за відставку Разумкова, і отримують рішення кадрового питання", — коментує джерело.

Як раніше писав "Телеграф", зараз у фракції "Голос" дві депутатські групи, одна орієнтується на Ярослава Железняка і Кіру Рудик, друга — група "Справедливість", де ряд нардепів вже будує нову політичну силу з шоуменом Сергієм Притулою.

Відзначимо, що розкол в "Голосі" намітився вже досить давно. Голову партії Кіру Рудик звинувачували в узурпації влади, однак її соратник Железняк відкидав звинувачення, вказуючи на голосування групи "Справедливість" за ініціативи Банкової.

Нагадаємо, для зборів голосів за відставку спікера Разумкова депутатів "Слуги народу" навіть возили на дводенне засідання фракції в Трускавець. Детально про цю історію читайте тут.