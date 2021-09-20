Черговий скандал в "Голосі": Железняк звинуватив колег у роботі на Банкову

Голова парламентскої фракції "Голос" Ярослав Железняк публічно заявив, що його колеги Олександра Устінова, Галина Васильченко та Наталія Піпа працюють на Офіс президента.

Відповідна заява опублікована на сторінці нардепа у facebook.

За словами Железняка, депутати з групи "Справедливість" (фракція "Голос") Галина Васильченко та Наталія Піпа отримали мінімум 20 млн гривень на обрані об’єкти на своїх виборчих округах в якості "подарунку" від Офісу президента.

Нардеп переконаний, що такі "подарунки" — це спосіб отримати лояльність при голосуванні за закони влади та бюджет на 2022 рік. Крім того, голова "Справедливості" Олександра Устінова регулярно відвідує наради в Офісі президента, останній раз її там бачили 16 вересня з 15:00 до 15:40, що майже співпало з обговоренням порядку денного парламенту, підкреслює депутат.

Железняк звернув увагу на спільні голосування "Справедливості" зі "слугами народу", зокрема — за бюджетну декларацію. Також депутат підкреслив показову мовчазливість нардепів з групи Устінової у справі "вагнерівців". За його словами, тимчасова слідча комісія у Верховній Раді, більшість якої складають представники монобільшості, розслідування обставин справи, а члени "Справедливості" мовчать.

Депутат прогнозує, що найближчі голосування в парламенті — виділення додаткових коштів на округи лояльних кандидатів, кадрові ротації (може йти мова про спробу зняти спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — Ред.), продемонструють, що "Справедливість" примкнула до влади і де-факто стала частиною монобільшості.

"І все таємне стане явним. В тому числі реальні мотиви руйнації фракції ("Голос" — Ред.) та спроби захоплення посад у партії "Голос" останні 9 місяців", — підсумував Железняк.