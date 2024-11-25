Могла стати мегапопулярною, але обрала інший шлях: де зараз і як виглядає зірка 2000-х Марина Одольська

Артистка стала викладачкою вокалу

Марина Одольська – українська співачка, композиторка та поетеса, Заслужена артистка України. Її шлях до слави розпочався у 1990-х роках, коли вона стала однією з яскравих зірок на українській музичній сцені. Їй пророкували велике минуле, але артистка обрала інший шлях.

Однією із найпопулярніших пісень співачки стала композиція "Твій літак", а того ж року, коли вона була випущена, Одольська підписала контракт із "Територіє А", що зробило артистку мегавідомою. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Марина Одольська і чим вона займається.

Що відомо про Марину Одольську

Марина Одольська народилася 25 листопада 1975 року в Кам’янці-Подільському. Ще змалку вона проявляла музичні таланти: співала у хорі, а згодом закінчила Кам’янець-Подільський коледж культури та мистецтв. У 1995 році вона здобула перемогу на конкурсі "Червона рута", що стало переломним моментом у її кар’єрі.

Протягом 1990-х років Марина активно гастролювала, брала участь у фестивалях і знімала кліпи. Вона також отримала кілька престижних нагород, зокрема Гран-прі фестивалів і конкурсів, таких як "Голос Азії" та "Перлини сезону". Найпопулярніші пісні виконавиці — "Твій літак", "Сумно мені", "Божевільна", "Біль".

Особисте життя

Марина Одольська вийшла заміж за співака Сергія Манека, що принесло свої плоди у її кар’єрі. У 2002 році вони випустили спільний альбом "Дует. Ком. Юей". А у 2005 році у пари народилася донька Люба. У 2011 році Одольська та Манек розлучилися через його алкогольну залежність.

Марина Одольська з донькою Любою

Другим чоловіком Марини Одольської став звукорежисер Євген Іванов. У подружжя народилося двоє синів — Лев та Андрій.

Позиція щодо війни

Ще у 2015 році Марина Одольська висловлювала проукраїнську позицію. Вона долучалася до різних акцій, зокрема — "Так працює пам’ять", яка присвячена Данила Дідіка і тим, хто поклав своє життя за Україну.

На початку повномасштабного вторгнення активно займається волонтерством. Вона допомагає ЗСУ та репостить різні збори для Сил оборони. Також щороку у свій день народження Одольська просить підписників не дарувати подарунки, а надсилати гроші на її волонтерські збори.

Де зараз Марина Одольська

Ще на початку повномасштабного вторгнення Марина Одольська разом із родиною переїхала до Ірландії за запрошенням своїх учнів. Співачка багато років викладає вокал онлайн. У будинку артистки в Броварах поселилися переселенці. Вона також організовує концерти для підтримки українців за кордоном, збирає кошти на генератори для України.

Рік тому співачка випустила пісню "Каменя на камені" та кліп на неї. У ньому зірка постала у жовто-блакитному светрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка 2000-х Ассія Ахат. Довгий час артистка не з’являлася у вітчизняних медіа, але вона завжди пам’ятала про Україну та відкрито висловлювалася про терористичну агресію Росії.