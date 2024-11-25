Могла стать мегапопулярной, но выбрала другой путь: где сейчас и как выглядит звезда 2000-х Марина Одольская

Артистка стала преподавательницей вокала

Марина Одольская – украинская певица, композитор и поэтесса, Заслуженная артистка Украины. Ее путь к славе начался в 1990-х, когда она стала одной из ярких звезд на украинской музыкальной сцене. Ей прочили большое прошлое, но артистка выбрала другой путь.

Одной из самых популярных песен певицы стала композиция "Твой самолет", а в том же году, когда она была выпущена, Одольская подписала контракт с "Территорией А", что сделало артистку мегаизвестной. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Марина Одольская и чем она занимается.

Что известно о Марине Одольской

Марина Одольская родилась 25 ноября 1975 года в Каменце-Подольском. Еще с детства она проявляла музыкальные таланты: пела в хоре, а затем окончила Каменец-Подольский колледж культуры и искусств. В 1995 году она одержала победу на конкурсе "Червона рута", что явилось переломным моментом в ее карьере.

В течение 1990-х Марина активно гастролировала, принимала участие в фестивалях и снимала клипы. Она также получила несколько престижных наград, в том числе Гран-при фестивалей и конкурсов, таких как "Голос Азии" и "Жемчужины сезона". Самые популярные песни исполнительницы — "Твой самолет", "Грустно мне", "Безумная", "Боль".

Личная жизнь

Марина Одольская вышла замуж за певца Сергея Манека, что принесло свои плоды в ее карьере. В 2002 году они выпустили совместный альбом "Дуэт. Ком. Юей". А в 2005 году у пары родилась дочь Люба. В 2011 году Одольска и Манек развелись из-за его алкогольной зависимости.

Марина Одольская с дочерью Любой

Вторым мужем Марины Одольской стал звукорежиссер Евгений Иванов. У супругов родились два сына — Лев и Андрей.

Позиция по поводу войны

Еще в 2015 году Марина Одольская высказывала проукраинскую позицию. Она приобщалась к разным акциям, в частности — "Так работает память", посвященная Даниилу Дидику и тем, кто положил свою жизнь за Украину.

В начале полномасштабного вторжения активно занимается волонтерством. Она помогает ВСУ и репостит разные собрания для Сил обороны. Также каждый год в свой день рождения Одольская просит подписчиков не дарить подарки, а отправлять деньги на ее волонтерское сборы.

Где сейчас Марина Одольская

Еще в начале полномасштабного вторжения Марина Одольская вместе с семьей переехала в Ирландию по приглашению своих учеников. Певица много лет преподает вокал онлайн. В доме артистки в Броварах поселились переселенцы. Она также организует концерты для поддержки украинцев за границей, собирает средства на генераторы для Украины.

Год назад певица выпустила песню "Камень на камне" и клип на нее. В нем звезда предстала в желто-голубом свитере.

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