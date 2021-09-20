Очередной скандал в "Голосе": Железняк обвинил коллег в работе на Банковую

Председатель парламентских фракции "Голос" Ярослав Железняк публично заявил, что его коллеги Александра Устинова, Галина Васильченко и Наталья Пипа работают на Офис президента.

Соответствующее заявление опубликовано на странице нардепа в facebook.

По словам Железняка, депутаты из группы "Справедливость" (фракция "Голос") Галина Васильченко и Наталья Пипа получили минимум 20 млн гривен на выбранные объекты на своих избирательных округах в качестве "подарка" от Офиса президента.

Нардеп уверен, что такие "подарки" — это способ получить лояльность при голосовании за законы власти и бюджет на 2022. Кроме того, глава "Справедливости" Александра Устинова регулярно посещает совещания в Офисе президента, последний раз ее там видели 16 сентября с 15:00 до 15:40, что почти совпало с обсуждением повестки дня парламента, подчеркивает депутат.

Железняк обратил внимание на совместные голосования "Справедливости" со "слугами народа", в частности — за бюджетную декларацию. Также депутат подчеркнул показательную молчаливость нардепов из группы Устиновой по делу "вагнеровцев". По его словам, временная следственная комиссия в Верховной Раде, большинство которой составляют представители монобольшинства, расследование обстоятельств дела, а члены "Справедливости" молчат.

Депутат прогнозирует, что в ближайшее голосования в парламенте — выделение дополнительных средств на округа лояльных кандидатов, кадровые ротации (может идти речь о попытке снять спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — Ред.), продемонстрируют, что "Справедливость" примкнула к власти и де-факто стала частью монобольшинства.

"И все тайное станет явным. В том числе реальные мотивы разрушения фракции ("Голос"- Ред.) и попытки захвата должностей в партии "Голос" последние 9 месяцев", — подытожил Железняк.