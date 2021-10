"Ніхто нікому не довіряє": як "слуги" готували найдорожче голосування в Раді — репортаж з Трускавця

"Телеграф" розповідає про найцікавіші моменти з триденного візиту "слуг народу" до Трускавця

Через два роки після тріумфального заходу в парламент "Слуга народу" знову вирішила зібратися в Трускавці разом з президентом, членами Кабінету міністрів, і главами правоохоронних органів. На цей раз не було довгих навчальних сесій, зате був гала-концерт, вручення партійних "Оскарів", і збір підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

"Телеграф" всі три дні спостерігав за тим, що відбувалося в Трускавці, і в барвах розповість вам про це.

Місце зустрічі змінити не можна

Для своєї другої виїзної наради «Слуги» вибрали те ж місце, що й у 2019 році — п’ятизірковий готель Rixos-Prykarpattya в Трускавці. До слова, ціни в ньому коливаються в районі 3-4 тисяч гривень за ніч. Правда, не всі депутати жили в цьому місці — для парламентаріїв також забронювали два п’ятизіркові готелі — "Міротель" і "Лісова пісня", де ціновий сегмент був дещо нижчим.

У них жили, наприклад, нардепи Микита Потураєв, Олексій Кабанов, Андрій Костін, Тетяна Циба. А ось глава фракції Давид Арахамія, як і глава партії Олександр Корнієнко, зупинилися в "Ріксосі".

Відрізнялися і способи проїзду депутатів до пункту призначення — частина нардепів приїхали на поїзді та вже з самого початку демонстрували свою обраність: адже для них забронювали окремий вагон, звідки, попри куплені квитки, висадили двох журналісток.

"Слухати Стефанчук і Шмигаля без алкоголю неможливо — вони ж нудні"

Але найцікавіше чекало в самому Трускавці. Було зрозуміло, що народні обранці приїхали сюди з однією головною метою — і це був не обіцяний діджей-сет Давида Арахамія, а збір підписів за відставку спікера парламенту. Самого Дмитра Разумкова на зустріч з президентом не запросили, і навіть не планували.

"Основна причина навіщо ми тут — це розв'язання питання Разумкова. Перед Днем Незалежності у нього з президентом зовсім зіпсувалися відносини. Але йому все одно давали шанси все виправити. Ми пропонували йому поміняти главу Апарату ВР і поставити В’ячеслава Штучного. Саме Юридичне управління апарату гальмує всі процеси з законопроєктами. Але Разумков відмовився. Він зовсім перестав слухати президента, — коментує джерело "Телеграфа" в партії "Слуга народу". — Остаточно все зіпсував законопроєкт про олігархів, де Разумков став ставити нам палиці в колеса".

З новим спікером в Офісі президента визначилися давно. У це крісло садять Руслана Стефанчука. А ось з позицією віцеспікера ще є питання, в партії розглядають кандидатури глави партії Олександра Корнієнка і нардепа Олени Шуляк.

Однак в перший день, за розповідями депутатів, ні тема Разумкова, ні відставки в Кабміні на засіданні фракції не обговорювалися.

Без п’яти хвилин спікер Руслан Стефанчук презентував свій проєкт стратегічних трійок, прем’єр-міністр Денис Шмигаль проводив презентацію, а ввечері Тимофій Милованов вчив депутатів політичним премудростям. Правда, було помітно, що такі вчителі подобаються не всім парламентаріям, багато хто з них виходили з залу і сиділи в лобі готелю, або ховалися в темряві депутатської курилки на вулиці.

"Добре, що хоча б Милованова запросили, тому що слухати Стефанчука і Шмигаля без алкоголю неможливо — вони ж нудні", — ділився не під запис один з депутатів-прогульників.

Програма цікавіше чекала депутатів ввечері. Для них організували Smart-вечерю, куди покликали також і журналістів. Ідея, як говорили співрозмовники «Телеграфа», належала голові партії Олександру Корнієнку. Правда, не всі депутати знали про це, тому багато хто зовсім не очікували, що будуть випивати й грати в теніс під наглядом преси. Вів розважальну програму "квартальник" Артем Гагарін. Депутати спілкувалися між собою, пили вино і віскі, грали в теніс і PlayStation, однак досить скоро пішли.

"Ми були як на сафарі, не могли нормально випити, тільки підносиш келих до рота, і тебе відразу починають знімати", — скаржилися пізніше депутати.

Тому парламентарі влаштували собі інше афтепаті в ресторані "Ё моё", який знаходився на території готелю. Крім частини депутатів туди ж прийшли заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і глава фракції Давид Арахамія.

Кирило Тимошенко і Давид Арахамія в компанії журналістів

Але після того, як їх засікла преса, багато депутатів розійшлися по номерах, тим більше, що на другий день в "Ріксосі" чекали на президента і сесії з силовиками.

Баканов не приїхав, зате з’явився Холодницький

З-поміж представників правоохоронних органів до Трускавця доїхали не всі. Не було, наприклад, глави СБУ Івана Баканова, була присутня лише його радниця. Не приїхав і глава НАБУ Артем Ситник.

"Його запрошували, але він сказав, що політично його приїзд буде невірним. Він говорив, "а що, якщо мене потім почнуть запрошувати інші партії, кудись в Ірпінь, наприклад, то мені теж доведеться їздити на їх з’їзди?" — передавав його слова один з нардепів.

Зате в "Ріксосі" раптово виявився недавній партнер Ситника з антикорупційних органів — ексглава САП Назар Холодницький, який розповідав, що приїхав до Трускавця відпочити ще тиждень тому, і несподівано застав засідання слуг. Приїхав в "Ріксос" і одіозний заступник глави ОП Олег Татаров, якого періодично можна було помітити в барі за одним столом з нардепом Олександром Трухіним.

Попри те, що до депутатів приїхали й новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, і генпрокурор Ірина Венедиктова, всі вже чекали на президента.

До його приїзду почали збирати підписи за внесення питання про відставку Дмитра Разумкова в сесійний зал. Продовжили вже після прильоту Володимира Зеленського.

"Зустріч з президентом спеціально відтягували, нас брали змором! Потім Єрмак, Резніков, Кулеба розважали депутатів — поки збирали 150 голосів, деяким нардепам розповідали, що Разумков сам хоче у відставку, тому варто підписати. Говорили, що далі депутатів будуть "ламати", щоб було 226 голосів за відставку. Так дешевше обійдуться голоси груп "Довіра" і "За майбутнє". За моїми відчуттями, це буде найдорожче голосування в Раді", — прокоментувало джерело "Телеграфа" в депутатському корпусі.

За словами ще одного співрозмовника, "платити" депутатським групам будуть посадами.

"Когось, можливо, призначать в Кабмін. Люди Іллі Павлюка, наприклад, торгувалися за посаду першого віцеспікера. Частина "Батьківщини" теж думає підтримати", — додавав інший нардеп.

"Ви ж стали нардепом завдяки мені, а не Разумкову"

Різко проти виступили тільки 5-6 нардепів, серед яких Василь Мокан, Дмитро Наталуха, Неллі Яковлєва, Сергій Бабак.

"Коли ми спілкувалися з президентом без телефонів, то піднялася Неллі Яковлєва і сказала, що 11 років працювала з Разумковим і дуже йому довіряє, на що президент їй відповів, мовляв, ви ж стали нардепом не завдяки йому, а завдяки мені, і вона замовкла. Мокан сказав, що було б правильно запросити Разумкова на зустріч", — коментував співрозмовник серед депутатів.

Деякі нардепи публічно не визнавалися, чи підписалися за відставку, а хтось взагалі виходив із залу, щоб не брати участь в цьому процесі.

"Ми навіть публічно не обговорювали причини, за якими прибираємо Разумкова! І відставки міністрів не обговорювали. Домовилися, що з цього питання окремо збереться фракція. Не всі навіть знають остаточний список тих, кого хочуть прибрати! — каже очевидець події не під запис, — Кажуть про міністра екології Абрамовського, тому що до нього є претензія, наприклад, з Екологічної інспекції — в регіонах вона просто всім "роздає квитки". Незрозуміло, чи несуть йому, але там хаос. А ще хочуть звільнити (міністра економіки — Ред.) Олексія Любченка, він спочатку не показав хороших результатів. Замість нього буде Юлія Свириденко з ОП".

Юлія Свириденко

"Також депутати скаржилися на погану комунікацію з ними, відповідальним за це вирішили призначити Єрмака. Ще силовики говорили нам про те, як ми будемо вигравати вибори — посилимо силовий блок, піднімемо зарплати поліції, прокурорам", — додав співрозмовник.

"Депутати в костюмах і сукнях, а поруч відпочивальники в білих махрових халатах"

Після довгих закритих обговорень фракція нарешті перейшла до обіцяної розважальної програми — до гала-вечірки, на якій депутатів нагородили так званим політичним "Оскаром", що придумав Арахамія, і де він же і зіграв свій діджей сет. Перед цим депутати пішли переодягатися. У номерах спеціально привезені візажисти робили обранцям макіяж.

В результаті вийшло кумедне видовище — снують туди сюди депутати в вечірніх нарядах і відпочивальники в "Ріксосі", які ходили по коридорах в білих махрових халатах. Але це ніяк не затьмарило "слугам" вечірку, адже деякі з них почали готуватися до неї заздалегідь, випиваючи за барною стійкою. Наприклад, нардепи Маргарита Шол і Тетяна Грищенко, які заради цього навіть проігнорували обговорення з президентом.

Приїхала на зустріч "слуг" і ведуча "Світського життя" Катерина Осадча. Журналістам вона коротко відповіла, що приїхала до Трускавця на роботу. З вечірки долинали звуки пісні We will rock you, а самі вони розповідали, що на концерті їм вручили 16 нагород — від інвестняні для Галини Янченко до турбо жим-жим для Миколи Тищенка. Як розповіли очевидці, президент покинув свято досить рано — вранці його чекав басейн і пресбрифінг, та й самі депутати довго не затрималися на святі, деякі покинули Трускавець ще в суботу ввечері.

"Настрої не у всіх хороші, у багатьох було відчуття, що нас просто використовували. Ніхто нікому не довіряє, і ці підписні листи — головна причина, чому ми були тут", — на прощання прокоментував один з мажоритарників.

За словами джерела видання, для Зеленського питання відставки спікера парламенту зараз принципове. В ОП дуже хочуть розв'язати питання вже на цьому сесійному тижні ще й з особистої причини: 8 жовтня у Разумкова день народження, тому його відставка має стати йому "подарунком".