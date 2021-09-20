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У Зеленського знайшли заміну Монастирському

Автор
Юлія Забєліна
Дата публікації
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Автор
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Сергій Іонушас Новина оновлена 20 вересня 2021, 20:19
Сергій Іонушас

Рішення прийняли на засіданні правлячої фракції 20 вересня

Офіс президента лобіює на посаду нового глави парламентського правоохоронного комітету народного депутата і екс-юриста «Кварталу» Сергія Іонушаса.

Про це «Телеграфу» повідомили джерела в партії «Слуга народу». Дане питання зараз розглядається на засіданні фракції, яка проходить в «Парковому».

«Офіс просуває його кандидатуру, тому що він зручний і« свій», але багато в Слуг зараз не згодні з цією пропозицією. Тому що це буде моно влада ОП», — розповідає співрозмовник.

Раніше Іонушаса розглядали в якості кандидата на пост генерального прокурора, але пізніше віддали перевагу Ірині Венедиктовій, не без протекції голови ОП Андрія Єрмака.

Але, як кажуть в «СН» в спілкуванні з «Телеграф», повністю від цієї ідеї не відмовилися.

«Якщо Венедиктова не поліпшить результати своєї роботи, то Іонушас може зайняти її місце і зробити це буде зручніше, якщо він буде займати пост глави Офісу генпрокурора», — вважає співрозмовник.

Місце глави комітету стало вакантним після того, як його колишній глава Денис Монастирський перейшов на роботу в МВС.

UPD: після публікації стало відомо, що "Слуга народу" підтримала призначення Іонушаса.

Теги:
#Верховна Рада #призначення #Слуга народу #Денис Монастирський #Сергій Іонушас
Сергій Іонушас
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