У Зеленського знайшли заміну Монастирському

Рішення прийняли на засіданні правлячої фракції 20 вересня

Офіс президента лобіює на посаду нового глави парламентського правоохоронного комітету народного депутата і екс-юриста «Кварталу» Сергія Іонушаса.

Про це «Телеграфу» повідомили джерела в партії «Слуга народу». Дане питання зараз розглядається на засіданні фракції, яка проходить в «Парковому».

«Офіс просуває його кандидатуру, тому що він зручний і« свій», але багато в Слуг зараз не згодні з цією пропозицією. Тому що це буде моно влада ОП», — розповідає співрозмовник.

Раніше Іонушаса розглядали в якості кандидата на пост генерального прокурора, але пізніше віддали перевагу Ірині Венедиктовій, не без протекції голови ОП Андрія Єрмака.

Але, як кажуть в «СН» в спілкуванні з «Телеграф», повністю від цієї ідеї не відмовилися.

«Якщо Венедиктова не поліпшить результати своєї роботи, то Іонушас може зайняти її місце і зробити це буде зручніше, якщо він буде займати пост глави Офісу генпрокурора», — вважає співрозмовник.

Місце глави комітету стало вакантним після того, як його колишній глава Денис Монастирський перейшов на роботу в МВС.

UPD: після публікації стало відомо, що "Слуга народу" підтримала призначення Іонушаса.