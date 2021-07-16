Рада призначила Монастирського на місце Авакова

У п'ятницю, 16 липня, Верховна Рада України проголосувала за призначення голови правоохоронного комітету ВР Дениса Монастирського на пост міністра внутрішніх справ.

Рішення прийняли 271 голосом депутатів.

У той же час, ще 44 утрималися, а 32 не голосували. Жоден з них не виступив проти.

Як відомо, 13 липня після семи років на посаді голови МВС України Арсен Аваков подав у відставку, і 15 липня його відставку підтримали.

Монастирського як його можливу заміну представив фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський, і комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав його кандидатуру.

Як повідомляв "Телеграф", Монастирський раніше вже встиг відзначитися, похваливши дисертацію депутата ОПЗЖ Іллі Ківи.